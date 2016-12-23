Драма с захваченным ливийским самолетом разрешилась

23 Декабря 2016 21:14

Драма с захваченным ливийским самолетом "Африкия Эйрвэйз" разрешилась. Самолет A320 внутренних ливийских авиалиний следовал из Сабхи в столицу Ливии Триполи. По требованию двух неизвестных, угрожавших взорвать судно, лайнер приземлился в аэропорту Мальты.

На борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа. В результате переговоров террористы отпустили заложников несколькими партиями. Люди сейчас в безопасности. Сами же угонщики сдались властям, заключены под стражу и просят политического убежища на Мальте. Ранее захватчики заявили, что принадлежат к неизвестной ранее ливийской группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сэифа аль-Ислама. Они выступают за признание в Ливии партии сторонников убитого экс-лидера страны Муамара Каддафи.

Официальных заявлений властей Мальты по поводу громкого инцидента до сих пор не прозвучало.