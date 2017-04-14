Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 8 июня

18 Апреля 2017 15:08

Об этом сообщила премьер-министр Королевства. Ранее голосование планировалось провести в 2020 году. По словам Терезы Мэй, досрочные выборы - это "единственный способ гарантировать определенность и безопасность на долгие годы". Премьер сообщила, что соответствующий законопроект внесет в парламент завтра. Для его принятия необходимо две трети голосов. Напомним, Великобритания запустила официальную процедуру выхода из ЕС в конце марта.