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Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 8 июня
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18 Апреля 2017 15:08

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 8 июня

Об этом сообщила премьер-министр Королевства. Ранее голосование планировалось провести в 2020 году. По словам Терезы Мэй, досрочные выборы - это "единственный способ гарантировать определенность и безопасность на долгие годы". Премьер сообщила, что соответствующий законопроект внесет в парламент завтра. Для его принятия необходимо две трети голосов. Напомним, Великобритания запустила официальную процедуру выхода из ЕС в конце марта.

  

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