Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

4 Марта 2017 21:10

Началась закачка воды в городские резервуары, позже вечером планируется подать ее в дома Авдеевки.

Станция прекратила работу 24 февраля из-за непрекращающихся обстрелов (стороны конфликта обвиняли в них друг друга). После этого в ряде городов и поселков возникла острая нехватка воды. По итогам переговоров контактной группы в Минске 1 марта спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил о том, что стороны договорились прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию в ее районе и на прилегающих территориях.