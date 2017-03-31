Дональд Туск представит директивы переговоров, касающихся выхода Великобритании из ЕС

31 Марта 2017 12:08

Глава Евросовета Дональд Туск представит сегодня директивы переговоров, касающихся выхода Великобритании из ЕС. Документ будет направлен правительствам всех 27 стран - членов объединения.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально запустила процедуру Брексита. Предложения по стратегии дальнейших отношений Евросоюза с Британией предстоит утвердить лидерам стран ЕС на специальном саммите, который состоится через месяц. По некоторым данным, одним из вопросов переговоров будет статус граждан Великобритании в Евросоюзе и европейцев в Соединенном Королевстве. И сегодня руководство Шотландии планирует официально запросить у Лондона право провести референдум о независимости региона. Впрочем, как пишут британские СМИ, Тереза Мэй ответит отказом - в британском правительстве ранее заявили, что не собираются вести переговоры на данную тему в ближайшее время.