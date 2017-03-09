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Дональд Туск переизбран главой Европейского совета
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9 Марта 2017 21:10

Дональд Туск переизбран главой Европейского совета

Он будет занимать эту должность до 2019 года. За проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран - членов Европейского союза на саммите в Брюсселе. Против выступила официальная Варшава, которая считает, что став международным чиновником, Туск начал предвзято относиться к своей родине и вмешиваться во внутренние дела страны. Первая в этом году официальная встреча лидеров стран ЕС продолжается. В числе главных тем - состояние экономики, безопасность и оборона, а также миграционный кризис. Завтра саммит продолжится уже без Великобритании - политики будут обсуждать будущее сообщества после Брексита и подготовку к юбилейному саммиту в Риме, который пройдет 25 марта.  

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