31 Марта 2017 21:11

Брюссель наносит ответный удар. Глава Евросовета Дональд Туск озвучил позицию ЕС по переговорам о Brexit. По словам Туска, "развод" будет проходит в два этапа. Сначала Британия выйдет из ЕС и только потом начнет договариваться о торговых соглашениях со странами союза. Официальный Лондон, напомню, рассчитывал на параллельные переговоры. Они позволили бы Соединенному Королевству минимизировать потери. Вместе с тем, британские парламентарии готовятся к серьезной и кропотливой работе - пока министры будут "торговаться" с Брюсселем, депутатам предстоит полностью изменить законодательную базу - речь идет о замене либо модификации примерно 20-ти тысяч законодательных актов, регулирующих все сферы жизни государства - от миграции до торговли. Ситуацию осложняет раскол в обществе. Пока половина страны отмечает выход из ЕС в пабах, вторая половина выходит на уличные акции. Подробности у

Пиво рекой, "Юнион Джек" на плечах и патриотические тосты. Сторонники Brexit продолжают праздновать историческую победу с британским колоритом в пабах. Нередко в заведения, расположенные недалеко от Вестминстерского дворца, заходят и высокопоставленные политики - пропустить бокал-другой за сам "развод" с ЕС и за то, чтобы процедура прошла гладко.

Эндрю Розинделл, депутат парламента Великобритании: "Маргарет Тэтчер была права. Она предупреждала нас об опасностях этого политического союза. Но теперь все встанет на свои места. Мы будет независимым, свободным народом и гордым королевством".

Как будет проходить Brexit - до конца неясно. На днях канцлер ФРГ намекнула, что роль первой скрипки на переговорах о выходе Великобритании будут играть представители единой Европы, а не Лондона. Мекрель отвергла предложение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о проведении параллельных переговоров - и о Brexit, и о новом торговом договоре между сторонами. Утром "развод", вечером - торговый договор, но никак не наоборот - заявила Меркель.

Похожую позицию, но уже от лица всего ЕС сегодня озвучил председатель Евросовета Дональд Туск.

Дональд Туск, председатель Европейского совета: "Эти переговоры будут трудными, а иногда даже и конфронтационными. Нет никакого способа избежать этого. У Евросоюза нет и не будет цели наказывать Великобританию. Brexit сам по себе уже достаточное наказание. После более чем сорока лет совместной жизни мы обязаны сделать все возможное, чтобы этот "развод" произошел гладко".

Всего ЕС выставил Великобритании 4 фундаментальных условия. Первое - защита прав европейцев, живущих в Великобритании. Второе - урегулирование правового положения европейских компаний на Туманном Альбионе. Третье - соблюдение Лондоном взятых на себя ранее финансовых обязательств. И, наконец, четвертое - сохранение мирного процесса в Северной Ирландии. Главный из всех вопросов, конечно же, финансовый. Ранее европейские политики заявляли, что Brexit обойдется Туманному Альбиону примерно в 60 миллиардов евро.

Отвечая на вопрос: "Почему Лондон должен платить?", пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас привел в пример простую житейскую ситуацию.

Маргаритис Схинас, cпикер Еврокомиссии: "Это как будто ты пришел в паб с 27-ю друзьями и сказал, что ты ставишь всем по пиву. И поэтому ты не можешь просто взять и уйти посреди вечеринки. Сначала ты должен заплатить за пиво, которым всех угощал".

В ЕС всерьез опасаются, что британский пример станет заразительным для других государств. В последние месяцы Брюсселю чудом удалось избежать голландского Nexit, итальянского Itexit. Сейчас руководители Евросоюза с опаской глядят в сторону Франции. Если на апрельских выборах президента там победит лидер националистов Марин Ле Пен, то не за горами и Frexit.

На фоне выхода из ЕС с усилением националистических настроений столкнулся и Туманный Альбион. Парламент Шотландии одобрил на неделе проведение нового референдума о независимости. И пока внимание мирового сообщества была приковано к демаршу Эдинбурга, об обеспокоенности Brexit заявили власти Гибралтара. Это заморская территория Соединенного Королевства, 96% жителей которой высказались против Brexit. Низкие налоги и свободное передвижение превратили Гибралтар в процветающий регион. Но что будет с ним после выхода из ЕС - большой вопрос.

Много недовольных складывающейся ситуацией и на самом Альбионе. 48% британцев - почти половина проголосовавших на прошлогоднем референдуме - высказалась за сохранение членства в ЕС. Пока сторонники Brexit отмечают победу в пабах, противники отделения практически ежедневно устраивают акции протеста на улицах, призывая правительство считаться с их мнением. Накануне группа активистов исполнила на Даунинг-стрит хит Тома Джонса Delilah, заменив имя героини песни на Тереза. "Прости, Тереза, но у нас больше нет сил терпеть", - пели протестующие.