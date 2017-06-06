Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию американского Минюста и Верховного суда в отношении иммиграционного указа

6 Июня 2017 19:09

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию американского Минюста и Верховного суда в отношении предложенного им ранее иммиграционного указа, который ограничивает въезд в страну граждан некоторых мусульманских государств. Глава Белого дома обвинил Министерство юстиции в слабохарактерности, а Верховный суд - в излишней политизированности. Трамп уверен, что министерству следовало утвердить оригинальную версию указа, а не смягченную, и организовать дополнительное слушание на эту тему. В любом случае, отметил Трамп, принимаются чрезвычайные меры проверки людей, которые приезжают в Соединенные Штаты, чтобы сохранить государство в безопасности.