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Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию американского Минюста и Верховного суда в отношении иммиграционного указа
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6 Июня 2017 19:09

Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию американского Минюста и Верховного суда в отношении иммиграционного указа

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал позицию американского Минюста и Верховного суда в отношении предложенного им ранее иммиграционного указа, который ограничивает въезд в страну граждан некоторых мусульманских государств. Глава Белого дома обвинил Министерство юстиции в слабохарактерности, а Верховный суд - в излишней политизированности. Трамп уверен, что министерству следовало утвердить оригинальную версию указа, а не смягченную, и организовать дополнительное слушание на эту тему. В любом случае, отметил Трамп, принимаются чрезвычайные меры проверки людей, которые приезжают в Соединенные Штаты, чтобы сохранить государство в безопасности.

  

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