Дональд Трамп заявил о желании находить новых друзей и союзников

1 Марта 2017 12:03

Дональд Трамп, выступая перед парламентариями в конгрессе, заявил о желании находить новых друзей и союзников и устанавливать с ними новые отношения. Президент США напомнил, что сейчас Америка успешно сотрудничает и даже дружит с теми странами, которые ранее считались врагами официального Вашингтона.

Тем временем в сети появилось видео, на котором Дональд Трамп в момент подготовки к выступлению в конгрессе: он репетировал собственную речь, сидя в своем лимузине. Президент США держит в руках лист бумаги и с серьезным лицом вслух читает свою речь.