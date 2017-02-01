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Дональд Трамп запретил подчиненным выступать на телеканале CNN
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1 Февраля 2017 19:12

Дональд Трамп запретил подчиненным выступать на телеканале CNN

В Соединенных Штатах - очередное радикальное решение главы Белого дома! Дональд Трамп запретил подчиненным выступать на телеканале CNN. В администрации 45-го президента заявили, что репортеры этого СМИ не хотят "воспринимать что-либо правильно". У республиканца и CNN давняя вражда. Еще во время президентской гонки телеканал часто публиковал непроверенные сведения о политике, которые негативно сказывались на рейтингах Трампа. Хозяин Овального кабинета не раз называл журналистов CNN лжецами.

  

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