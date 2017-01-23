В мире
23 Января 2017 12:03
Дональд Трамп высказал недоумение по поводу состоявшихся массовых акций
Президент США Дональд Трамп ответил на протесты, которые прошли против него после инаугурации по всей территории Америки. В своем личном микроблоге лидер Соединенных Штатов написал, что признает право людей выражать свое мнение, но вместе с тем высказал недоумение по поводу состоявшихся массовых акций и участия в них знаменитостей. Напомним, что в США более одного миллиона человек, недовольных новым президентом, вышли на улицы крупных американских городов. Среди участников демонстраций были многие звезды кино и музыки, включая Мадонну, Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон, Джулию Робертс и других.
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