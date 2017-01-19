Дональд Трамп уже придумал слоган для своей предвыборной кампании 2020 года

19 Января 2017 08:06

Дональд Трамп может подписать первые указы уже завтра. В пятницу избранный президент США официально вступит в должность. По словам его пресс-секретаря, речь идет о четырех-пяти указах по работе правительства. После инаугурации Трамп выступит с речью, где затронет основные вопросы своего президентства. Однако на уикенд он уйдет в двухдневный отпуск, чтобы не смешивать работу с праздничными мероприятиями. Более того, республиканец уже нацелился на выборы 2020 года и даже придумал слоган для предвыборной кампании - "Сохраним Америку великой". Он созвучен с его нынешним "Сделаем Америку великой снова". Свое второе изречение Трамп запатентовал, чтобы лишить соперников права использовать это высказывание в своих выступлениях.