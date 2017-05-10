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Дональд Трамп уволил главу ФБР
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10 Мая 2017 07:07

Дональд Трамп уволил главу ФБР

Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Согласно заявлению Белого дома, президент США основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя. Трамп посчитал деятельность Коми на руководящем посту недостаточно эффективной. Джеймс Коми был назначен главой ФБР в 2013 году президентом США Бараком Обамой на 10-летний срок. По сообщению Белого дома, поиск нового директора начнется незамедлительно.

 

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