Дональд Трамп уверен: ни к одному политику в истории США не относились хуже, чем к нему

18 Мая 2017 08:05

45-й президент США подчеркнул, что с несправедливым отношением он сталкивается и со стороны прессы. Оценку ситуации глава Белого дома дал, выступая перед выпускниками Академии береговой службы США. Трамп добавил: "Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь, не отступайте и не прекращайте делать то, что вы считаете правильным". По статистике, критика Трампа съедает почти все эфирное время телеканала CNN - 92%.