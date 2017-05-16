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Дональд Трамп уверен: ни к одному политику в истории США не относились хуже, чем к нему
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18 Мая 2017 08:05

Дональд Трамп уверен: ни к одному политику в истории США не относились хуже, чем к нему

45-й президент США подчеркнул, что с несправедливым отношением он сталкивается и со стороны прессы. Оценку ситуации глава Белого дома дал, выступая перед выпускниками Академии береговой службы США. Трамп добавил: "Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь, не отступайте и не прекращайте делать то, что вы считаете правильным". По статистике, критика Трампа съедает почти все эфирное время телеканала CNN - 92%.
  

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