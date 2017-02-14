Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями
В мире
RSS
Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями
Скачать Поделиться

15 Февраля 2017 07:10

Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями

Президент США на этой неделе наймет сотрудников по управлению аккаунтами в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме". Сейчас странички американского лидера ведутся самим Трампом и его директором по социальным медиа Деном Скавино. Также в Вашингтоне объявили об открытой вакансии на должность руководителя по коммуникациям, обязанности которого на данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

  

Другие новости

Серьезное ДТП на Тайване Сур'ёзнае ДТЗ на Тайвані 14.02.2017 09:04 / В мире Серьезное ДТП на Тайване

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =