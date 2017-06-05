Дональд Трамп снова удивил

6 Июня 2017 07:07

Дональд Трамп сделал неприятный сюрприз госсекретарю США и главе Пентагона. Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис настаивали на том, чтобы президент публично сказал о готовности Вашингтона защищать своих союзников по НАТО. Однако в штаб-квартире альянса Трамп произнес не ту речь, что была согласована, а другой вариант - без упоминания принципа коллективной безопасности. Об этом пишет газета "Политико" со ссылкой на источники.