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Дональд Трамп снова удивил
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6 Июня 2017 07:07

Дональд Трамп снова удивил

Дональд Трамп сделал неприятный сюрприз госсекретарю США и главе Пентагона. Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис настаивали на том, чтобы президент публично сказал о готовности Вашингтона защищать своих союзников по НАТО. Однако в штаб-квартире альянса Трамп произнес не ту речь, что была согласована, а другой вариант - без упоминания принципа коллективной безопасности. Об этом пишет газета "Политико" со ссылкой на источники.

  

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