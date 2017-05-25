Дональд Трамп прибыл в Италию

24 Мая 2017 08:03

Президент США Дональд Трамп прибыл вчера в Италию. Это его первый официальный визит в Европу с момента вступления в должность. На сегодня у Трампа запланированы встречи с руководством республики, а также визит в Ватикан к Папе Римскому. В итальянской столице предприняты меры безопасности. Накануне около ста человек провели демонстрацию на одной из площадей Рима под антитрамповскими лозунгами. Вечером американский президент отправится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского союза и НАТО. Затем он снова вернется в Италию на саммит крупнейших промышленно-развитых стран "Большой семерки" на Сицилии.