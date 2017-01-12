Дональд Трамп предложил своему зятю работу на посту одного из старших советников

10 Января 2017 21:13

Избранный президент США Дональд Трамп предложил своему зятю Джареду Кушнеру работу на посту одного из старших советников в Белом доме. 35-летний Кушнер, чья семья имеет белорусские корни (его бабушка родом из Новогрудка), принимал активное участие в избирательной кампании Трампа - руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников. А на посту в Белом доме ему предстоит заниматься вопросами внутренней и внешней политики. До этого Кушнер вел бизнес на рынке недвижимости в Нью-Йорке, унаследовав империю своего отца Чарльза. Кроме того, Джаред Кушнер - издатель. В 25 лет он приобрел газету New York Observer. Сообщается, что Кушнер уже отказался от зарплаты советника президента.