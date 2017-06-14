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Дональд Трамп посетил в больнице своего друга
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15 Июня 2017 08:00

Дональд Трамп посетил в больнице своего друга

Президент США Дональд Трамп посетил в больнице своего друга, конгрессмена Стива Скализа, который был ранен в результате стрельбы в Вирджинии. Инцидент произошел накануне в городе Александрия, где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позже скончался в больнице. По данным медиков, состояние Скализа оценивается как критическое.

  

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