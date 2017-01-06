Дональд Трамп получит президентский аккаунт в Twitter

4 Января 2017 08:03

Об этом заявил помощник и директор по социальным сетям в его команде Дэн Скавино. Аккаунт будет доступен для 45-го президента США Дональда Трампа 20 января и сохранит все 13 миллионов подписчиков. При этом нынешний аккаунт на пять с половиной миллионов подписчиков больше. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне. Твиты Барака Обамы будут перенесены на другой аккаунт.