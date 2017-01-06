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Дональд Трамп получит президентский аккаунт в Twitter
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4 Января 2017 08:03

Дональд Трамп получит президентский аккаунт в Twitter

Об этом заявил помощник и директор по социальным сетям в его команде  Дэн Скавино. Аккаунт будет доступен для 45-го президента США  Дональда Трампа 20 января и сохранит все 13 миллионов подписчиков. При этом нынешний аккаунт на пять с половиной миллионов подписчиков  больше.  Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20  января в Вашингтоне. Твиты Барака Обамы будут перенесены на другой аккаунт.

 

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