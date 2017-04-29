Дональд Трамп подвел итоги первых ста дней своего президентства

29 Апреля 2017 09:11

Лидер Соединенных Штатов подвел итоги первых ста дней своего президентства в ходе эксклюзивного интервью агентству "Рейтер". Трамп признался, что тоскует по прежней жизни. По словам американского лидера, он все еще привыкает к круглосуточному вниманию со стороны службы безопасности к своей персоне и с этим связанным ограничениям свободы. Цитата: "Я ощущаю себя, словно в коконе. С такой мощной охраной никуда нельзя выйти". Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что сейчас у него намного больше работы, чем раньше.