Дональд Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности США

12 Мая 2017 12:06

Документ нацелен на защиту сети агентств американского правительства, из которых в последние годы хакеры похитили миллионы личных записей. Кроме этого, распоряжение направлено на то, чтобы улучшить защиту критической инфраструктуры. В частности, энергетической сети и финансового сектора, повреждение которых может представлять угрозу национальной безопасности. Принятие закона связано с тем, что глава Белого дома намерен расследовать информационные утечки и фальсификации на президентских выборах в США.