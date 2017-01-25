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Дональд Трамп подписал распоряжение об усилении границы с Мексикой
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26 Января 2017 07:11

Дональд Трамп подписал распоряжение об усилении границы с Мексикой

Также ужесточится миграционная политика. В документах говорится и о строительстве стены на южной границе Соединенных Штатов. Как поясняют в Белом доме, все эти меры помогут покончить с ситуацией, когда нелегалов при задержании сразу же освобождали. Кроме того, президент США поручил изучить целесообразность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ. При этом американский лидер особо отметил необходимость соблюдения законов, исключающих применение пыток.  

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