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Дональд Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита США
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1 Апреля 2017 09:10

Дональд Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита США

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита Соединенных Штатов. Один из указов предписывает министерствам и ведомствам определить основные причины дефицита. Второй предусматривает ввозные пошлины для иностранных компаний. По словам главы Белого дома, нарушители столкнутся с очень серьезными последствиями.

  

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