Дональд Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита США

1 Апреля 2017 09:10

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита Соединенных Штатов. Один из указов предписывает министерствам и ведомствам определить основные причины дефицита. Второй предусматривает ввозные пошлины для иностранных компаний. По словам главы Белого дома, нарушители столкнутся с очень серьезными последствиями.