Дональд Трамп побеседовал с журналистами зарубежных СМИ

16 Января 2017 19:04

Всего одно интервью будущего главы Белого дома для зарубежных СМИ перед инаугурацией. Дональд Трамп побеседовал с журналистами британского "Таймс" и немецкого "Бильд". Вопросы у европейских СМИ, как и ожидалось, о международной политике, о России, проблемах Старого Света и Ближнего Востока. Снятие антироссийских санкций, по словам Трампа, возможно в случае заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений. Что касается НАТО и ЕС, то эти структуры избранный президент США назвал безнадежно устаревшими. В частности, он раскритиковал политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая согласилась дать убежище сотням тысяч мигрантов в своей стране. Трамп также рассказал и о том, какое событие в истории Соединенных Штатов, по его мнению, стало катастрофической ошибкой.

Дональд Трамп, избранный президент США: "То, что произошло в Ираке, никогда не должно было произойти. На Ирак никогда не должны были нападать. Это было одним из худших решений, может быть, самое худшее за всю историю нашей страны. Это все равно, что бросать камни в улей. Устроили самый большой бардак в истории".

Активисты тем временем продолжают угрожать срывом инаугурации Дональда Трампа. Тысячи демонстрантов намерены устроить в Вашингтоне акцию протеста. Они попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия. Во избежание столкновений, следить за порядком призваны более 15-ти тысяч силовиков.

Ребекка Родригес, киномонтажер, США: "Когда я смотрю на будущего президента США, я вижу человека, который своими словами поощряет ненависть и насилие в американском обществе. Избранная администрация Белого дома собирается полностью перекроить систему здравоохранения в стране, не имея четкого представления о том, что именно нужно изменить. Трамп создал слишком много неопределенности и беспокойства".

Тем временем, к инаугурации Дональда Трампа готово практически все. Сцена и трибуны для зрителей построены, флаги развешены, стулья расставлены. Репетиция церемонии прошла накануне. Первую официальную речь 45-го президента США американцы услышат уже в эту пятницу.