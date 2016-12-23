В мире
26 Декабря 2016 08:05
Дональд Трамп планирует отменить 70% указов Обамы
Избранный президент США Дональд Трамп планирует после официального вступления в должность отменить 70% указов Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший конгрессмен Ньют Гингрич. Он является одним из ближайших доверенных лиц Трампа. Сообщается, что отмены, прежде всего, коснутся реформы здравоохранения и ограничения на добычу нефти. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
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