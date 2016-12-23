Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Дональд Трамп планирует отменить 70% указов Обамы
В мире
RSS
Дональд Трамп планирует отменить 70% указов Обамы
Скачать Поделиться

26 Декабря 2016 08:05

Дональд Трамп планирует отменить 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп  планирует после официального вступления в должность  отменить 70% указов Обамы. Об этом в интервью Fox News   заявил  бывший конгрессмен Ньют Гингрич. Он является одним из ближайших доверенных лиц Трампа. Сообщается, что отмены, прежде всего, коснутся  реформы здравоохранения и ограничения на добычу нефти.  Инаугурация Дональда Трампа  состоится 20 января.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =