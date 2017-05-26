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Дональд Трамп оттолкнул премьера Черногории во время фотосъемки
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26 Мая 2017 09:03

Дональд Трамп оттолкнул премьера Черногории во время фотосъемки

Мировые СМИ и социальные сети обсуждают поступок Трампа на саммите НАТО в Брюсселе. Президент США оттолкнул премьера Черногории во время фотосъемки. В Белом доме это объяснили желанием Дональда Трампа занять свое место согласно схеме расстановки участников. Видеозапись вызвала бурную реакцию в соцсетях - пользователи предположили, что так Трамп показал свое отношение к вступлению Черногории в альянс. Как известно, на встрече в Брюсселе обсуждалась и эта тема. Отметим, что это далеко не первая неловкая ситуация с участием американского лидера. Только за последние дни международного турне журналисты обсуждали его рукопожатие с президентом Таджикистана, а также отношения с женой Меланьей.

  

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