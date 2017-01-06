Дональд Трамп отменит реформу обязательного медицинского страхования Obama-care

5 Января 2017 09:01

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит реформу обязательного медицинского страхования Obama-care. Об этом заявил избранный вице-президент США Майкл Пенс. Между тем накануне покидающий свой пост Барак Обама обсудил способы защиты данной реформы в конгрессе. Но! комментировать итоги встречи не стал. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что решение республиканцев грозит хаосом и разрушительными последствиями. Реформа здравоохранения 2010 года вызывает в США смешанную реакцию. С одной стороны, она предполагает субсидии малоимущим на медстрахование. С другой - обязывает всех американцев покупать страховку, которая в США является самой дорогой в мире.