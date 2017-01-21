Дональд Трамп официально вступил в должность президента США

20 Января 2017 21:15

Церемония инаугурации (самая дорогая в истории) состоялась менее часа назад в Вашингтоне. Для того чтобы попасть на торжественное мероприятие, в столицу США приехало порядка миллиона человек. Впрочем, это немного. На первую инаугурацию предыдущего американского лидера Барака Обамы в 2009 году прибыло 2 миллиона зрителей. Билеты на церемонию мог купить любой желающий, стартовая цена - 150 долларов. А самый дорогой пакет билетов - стоимостью 1 миллион - предоставлял возможность участвовать также в официальном бале, общаться с членами кабинета Трампа, вип-трибуну на параде и даже ужинать при свечах с президентской четой. Старт торжеств - традиционное посещение богослужения в церкви Святого Иоанна. В нем приняли участие избранный президент и избранный вице-президент Майкл Пенс с семьями, а также члены нового кабинета вместе с родственниками и друзьями. Затем они заехали в Белый дом на чаепитие. О том, как проходила официальная часть церемонии инаугурации, расскажет

45-й президент США официально вступил в должность. Перед миллионной толпой Дональд Трамп произнес короткую присягу, пообещав добросовестно выполнять обязанности главы государства и защищать Конституцию. Причем, сделал это на двух Библиях - на одной приносил клятву Авраам Линкольн, вторая - семейная.

Дональд Трамп, президент США: "Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".

Затем новый президент произнес инаугурационную речь, в которой рассказал об основных направлениях своей деятельности на посту. Речь Трамп написал лично, став третьим американским лидером (после Авраама Линкольна и Франклина Рузвельта), который не стал прибегать к помощи спичрайтеров.

Как и было обещано советником Белого дома Келин Конуэй, первое обращение 45-го президента к нации получилось элегантным, мощным и коротким. К слову, продолжительность речи - показатель, на который в США обращают внимание. Например, первый президент Джордж Вашингтон сказал всего 135 слов, а девятый - Уильям Гаррисон - говорил два часа.

На этом официальная часть церемонии считается завершенной и начинается праздничная: в зале Капитолия накрывается инаугурационный обед, за которым следует парад. В этом году он продлится 90 минут — Дональд Трамп будет наблюдать за шествием с президентской трибуны. Для блюстителей порядка сегодняшние мероприятия - это сложнейшая операция, которую классифицируют как событие национальной безопасности. Все подъезды к Капитолийскому холму перекрыли еще за сутки. В подкрепление местной полиции (более 20 тысяч человек) в Вашингтон прислана национальная гвардия — 5 тысяч военных со всей страны.

Джозеф Клэнси, глава секретной службы США: "Мы должны быть готовы к любым вызовам. Сегодня люди готовы делать то, что они не готовы были делать раньше".

Чтобы избежать теракта, подобного тем, что происходили в Европе, когда людей давили грузовиками, дороги в Вашингтоне заблокировали тяжелой техникой. Но больше всего власти опасаются, что массовые протесты против Трампа выйдут из-под контроля. Правоохранители насчитали 63 группы активистов, которые планируют различные демонстрации. Но и за нового президента собираются митинговать многие.

Завершат инаугурацию три официальных бала, в каждом из которых примет участие президент и первая леди. Помимо этого, в американской столице пройдут и неофициальные, а также полуофициальные балы, многочисленные концерты и фейерверки. К слову, накануне во время салюта, который дали в честь Дональда Трампа над Национальной аллеей, вместо букв USA в небе над Вашингтоном появилось USR (по Интернету пошли многочисленные шутки про "Соединенные Штаты России" и "русских хакеров", которые все это устроили).

Дональд Трамп намерен как можно скорее приступить к работе. Вице-президент Майкл Пенс сообщил, что подготовлено около 200 указов, и уже в свой первый день на высоком посту 45-й президент подпишет некоторые из них — в том числе и те, которые отменяют ряд решений Барака Обамы.