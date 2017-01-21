Дональд Трамп официально вступил в должность Президента США

21 Января 2017 15:04

В США завершились торжества, посвященные инаугурации 45-го президента страны - Дональда Трампа. В Вашингтоне прошел военный парад, после которого состоялось 3 официальных бала. И в каждом из них принимали участие и президент, и первая леди. В параде, маршрут которого пролегал от Капитолийского холма к Белому дому, приняли участие оркестры, подразделения всех видов вооруженных сил страны, представители штатов и крупных городов.

Президентскую присягу на ступенях здания Капитолия принимал председатель Верховного суда США Джон Робертс, а в своей инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал стать голосом "людей, о которых забыли", отметив, что американская мясорубка завершается, причем прямо здесь и прямо сейчас.

Дональд Трамп, Президент США: "Я буду сражаться за вас с каждым вздохом, который остается в моем теле, и я никогда впредь не позволю вам остаться в беде. Америка начнет снова побеждать, побеждать, как никогда прежде. Мы вернем себе наши рабочие места, вернем себе наши границы, вернем наше богатство, и мы никогда не отречемся от нашей мечты".

Американские СМИ сообщают, что в ходе протестов в день инаугурации один из активистов в Сиэтле получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии. Кто стрелял в протестующего, неизвестно. Проводится расследование.

Не обошлось и без курьезов. Активное обсуждение в соцсетях спровоцировало фото Джорджа Буша-младшего, укутавшегося в дождевик на церемонии. Экс-президент США Билл Клинтон на мероприятии, похоже, строил глазки дочери Дональда Трампа - Иванке, а Twitter-аккаунт Президента США украсил баннер с фото инаугурации. Но не Трампа, а Обамы в 2009 году.