11 Февраля 2017 21:10

Подписание документа, по словам американского президента, может состояться в ближайшие дни. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского лайнера по пути во Флориду. Напомню, январский указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" вызвал массовую волну протестов как в самих Штатах, так и за их пределами. Президент запретил на три месяца въезжать в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением, а именно Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана; на четыре месяца остановил прием любых беженцев и на неопределенный срок – беженцев из Сирии. На сторону Дональда Трампа не встал апелляционный суд, который в Сан-Франциско заблокировал распоряжение президента. Однако Трамп на этом останавливаться не собирается. "Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!" - написал американский лидер в "Твиттере". Эксперты полагают, что глава государства имеет в виду Верховный суд США. Часто именно ему удается поставить точку в спорных вопросах. Кроме того, Дональд Трамп неоднократно разъяснял истинный смысл указа: религиозной подоплеки нет, запрет временный - нужно перенастроить систему контроля мигрантов.Дональд Трамп не исключает подписания нового указа по ужесточению иммиграционной политики

Подписание документа, по словам американского президента, может состояться в ближайшие дни. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского лайнера по пути во Флориду. Напомню, январский указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" вызвал массовую волну протестов как в самих Штатах, так и за их пределами. Президент запретил на три месяца въезжать в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением, а именно Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана; на четыре месяца остановил прием любых беженцев и на неопределенный срок – беженцев из Сирии. На сторону Дональда Трампа не встал апелляционный суд, который в Сан-Франциско заблокировал распоряжение президента. Однако Трамп на этом останавливаться не собирается. "Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!" - написал американский лидер в "Твиттере". Эксперты полагают, что глава государства имеет в виду Верховный суд США. Часто именно ему удается поставить точку в спорных вопросах. Кроме того, Дональд Трамп неоднократно разъяснял истинный смысл указа: религиозной подоплеки нет, запрет временный - нужно перенастроить систему контроля мигрантов.