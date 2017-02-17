Дональд Трамп назвал ведущие СМИ США "врагами народа"

18 Февраля 2017 21:01

В своем "Твиттере" американский президент привел целый список изданий и телеканалов, которые, по его мнению, распространяют фейковые новости.

Это газета "Нью-Йорк Таймс", каналы "Си-Эн-Эн", "Эн-Би-Си", "Си-Би-Эс" и "Эй-Би-Эс". Все они, как неоднократно заявлял Трамп, мешают его работе, в частности, налаживанию отношений с Россией. При этом, согласно результатам опроса телеканала "Фокс Ньюс", 45 % граждан США больше доверяют президенту страны, нежели вышеперечисленным СМИ. Кроме того, 68 % опрошенных считают, что журналисты относятся к новому главе Белого дома намного критичнее, чем к его предшественнику - Бараку Обаме. К слову, американские историки поместили Обаму на 12-ю строчку рейтинга всех президентов США. В первую тройку вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. И сегодня Белый дом обнародовал информацию, что еще неделю назад во Флориде на кортеж Трампа было совершено покушение - неизвестный мужчина метнул в лимузин увесистый булыжник, но промахнулся, камень попал в авто, которое двигалось рядом.

А накануне тысячи мексиканцев устроили Трампу "живую стену" в знак протеста против строительства заграждения между двумя странами. По данным полиции, человеческий барьер растянулся на полтора километра.