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Дональд Трамп назвал несколько средств массовой информации "врагами американского народа"
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18 Февраля 2017 09:08

Дональд Трамп назвал несколько средств массовой информации "врагами американского народа"

В своем Twitter глава США привел целый список СМИ, распространяющих, по его мнению, недостоверные новости. В него вошли ведущие американские издания и телеканалы: газета The New York Times, каналы CNN, NBC, CBS і ABS. Отметим, что перечисленные СМИ Дональд Трамп упрекает в тиражировании ложных новостей, связанных с отставкой его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

 

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