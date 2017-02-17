17 Февраля 2017 08:01

Президент США Дональд Трамп может издать новый указ по иммиграции уже на следующей неделе. Об этом сообщает американский телеканал Fox News Business. Впрочем, какую форму будет иметь документ и какова его структура, источник не указал. Напомним, в конце января Трамп подписал указ об ужесточении правил въезда в страну подданных Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Новый закон вызвал массовые протесты по всей стране и по решению апелляционного суда так и не вступил в силу.