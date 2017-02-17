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Дональд Трамп может издать новый указ по иммиграции уже на следующей неделе
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17 Февраля 2017 08:01

Дональд Трамп может издать новый указ по иммиграции уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может издать новый указ по иммиграции уже на следующей неделе. Об этом сообщает американский телеканал Fox News Business. Впрочем, какую форму будет иметь документ и какова его структура, источник не указал. Напомним, в конце января Трамп подписал указ об ужесточении правил въезда в страну подданных Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Новый закон вызвал массовые протесты по всей стране и по решению апелляционного суда так и не вступил в силу.

  

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