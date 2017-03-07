Дональд Трамп издал новый указ в сфере миграции

В мире
7 Марта 2017 07:07
Дональд Трамп издал новый указ в сфере миграцииВ перечне мусульманских стран, которым на девяносто дней запрещен въезд, теперь не значится Ирак. Таким образом, лимит действует на Судан, Сирию, Иран, Ливию, Сомали и Йемен. При этом указ Президента США не касается тех, у кого уже есть действующие американские визы или вид на жительство. Напомним, Вашингтон на 120 дней приостановил и программу приема беженцев.
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