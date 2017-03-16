В мире
16 Марта 2017 12:07
Дональд Трамп: федеральный судья в штате Гавайи превысил свои полномочия
Президент США Дональд Трамп уверен, что федеральный судья в штате Гавайи превысил свои полномочия, когда заблокировал действие президентского указа о порядке въезда мигрантов в Соединенные Штаты. Президент готов отстоять свой указ о временном закрытии границ США теперь уже в Верховном суде. По словам Трампа, решение служит национальным интересам страны и призвано не допустить проникновения террористов на ее территорию. Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран. Это Иран, Йемен, Ливия, Сирия, а также Сомали и Судан. Указом предполагалось приостановить и прием беженцев сроком на 120 дней.
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