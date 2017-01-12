Дональд Трамп дает большую пресс-конференцию

11 Января 2017 21:25

Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, дает большую пресс-конференцию совместно с избранным вице-президентом Майом Пенсом. Будущий хозяин Белого дома в очередной раз назвал ложной информацию о кибератаках со стороны России и выразил благодарность СМИ, которые не публиковали слухи о его связях с Москвой. Ранее на анонимном портале "Фочан" появилось сообщение, что у российской разведки якобы есть серьезный компромат на избранного главу США. Новость перепечатали крупнейшие американские издания. Также в ходе пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что на время президентства он передает управление своей бизнес-империей сыновьям.