Дональд Трамп больше не считает НАТО устаревшим

13 Апреля 2017 07:02

Дональд Трамп изменил свое мнение и больше не считает НАТО устаревшим. При этом члены НАТО должны платить справедливые взносы. Об этом Трамп заявил на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции. Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что альянс нужно расформировать, и обвинял союзников в том, что они задолжали Штатам крупную сумму. Кроме того, на встрече Трамп заявил, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву прошел даже лучше, чем ожидалось.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым Россия и США подтвердили общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Москва подтвердила нацеленность на снятие проблем в отношениях с Вашингтоном. В свою очередь Рекс Тиллерсон подтвердил создание российско-американской рабочей группы по разрешению наиболее сложных проблем в отношениях двух стран.