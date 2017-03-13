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Дом на берегу озера Онтарио сковало льдом
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13 Марта 2017 12:16

Дом на берегу озера Онтарио сковало льдом

Свидетелями необычного явления стали жители американского штата Нью-Йорк. Дом на берегу озера Онтарио сковало льдом. Постройка полностью скрылась за плотным слоем замерзшей воды. Причина произошедшего - сильный западный ветер, который не стихает уже пятые сутки. Мощные порывы подхватывают капли озерной воды и обрушивают их на прибрежный дом. 

  

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