13 Марта 2017 12:16

Свидетелями необычного явления стали жители американского штата Нью-Йорк. Дом на берегу озера Онтарио сковало льдом. Постройка полностью скрылась за плотным слоем замерзшей воды. Причина произошедшего - сильный западный ветер, который не стихает уже пятые сутки. Мощные порывы подхватывают капли озерной воды и обрушивают их на прибрежный дом.