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До парламентских выборов в Нидерландах осталось менее двух недель
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6 Марта 2017 21:09

До парламентских выборов в Нидерландах осталось менее двух недель

На данный момент в предвыборной гонке лидирует радикальная евроскептически настроенная Партия свободы Герта Вилдерса. Согласно последним опросам, ей прочат до 30 мест в новом парламенте. За ней следует Народная партия за свободу и демократию нынешнего премьера Марка Рютте.

Тони Ван Дер Тохт, старший аналитик Нидерландского института международных отношений Clingendael: "Евроскептиков становится все больше. Люди считают, что Евросоюз не справляется со своими функциями. Многие не уверены в своем будущем, боятся негативного влияния глобализации, европеизации. Конечно, большое влияние на настроения оказывает и кризис с мигрантами, а также рост числа мусульманских общин. К этому можно добавить и теракты, которые недавно были в некоторых европейских странах. В Нидерландах, правда, таких атак не было. Популисты, националисты, евроскептики – их сегодня поддерживает небывалое число голландцев. В Нидерландах, вероятно, такие настроения достигли своего пика. Согласно последним опросам, господин Вилдерс и его Партия свободы могут получить 30 мест в парламенте из 150. Но это еще не большинство. Причем, другие голландские партии не хотят вступать в коалицию с господином Вилдерсом".

Кстати, мартовские выборы и подсчет голосов в Нидерландах пройдут полностью в ручном режиме, чтобы избежать подтасовок извне и хакерских атак.

  

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