До 14 возросло число погибших под лавиной в итальянской провинции Абруццо

24 Января 2017 15:12

В списке выживших пока 11 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Во время расследования стало известно, что отель построили там, где раньше неоднократно сходили лавины. Но в здании не нашли даже специальной предупреждающей аппаратуры. Кроме того, диспетчеры экстренных служб проигнорировали первые сообщения о ЧП. Напомним, лавина накрыла гостиницу в горах в минувшую среду.