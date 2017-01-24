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До 14 возросло число погибших под лавиной в итальянской провинции Абруццо
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24 Января 2017 15:12

До 14 возросло число погибших под лавиной в итальянской провинции Абруццо

В списке выживших пока 11 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Во время расследования стало известно, что отель построили там, где раньше неоднократно сходили лавины. Но в здании не нашли даже специальной предупреждающей аппаратуры. Кроме того, диспетчеры экстренных служб проигнорировали первые сообщения о ЧП. Напомним, лавина накрыла гостиницу в горах в минувшую среду.

  

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