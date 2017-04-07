Для США приоритетом в Сирии является борьба с ИГИЛ

9 Апреля 2017 15:08

Об этом сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, после того как угроза со стороны террористической группировки уменьшится, можно будет напрямую обратить внимание на стабилизацию ситуации в арабской республике.

Тиллерсон отметил: американская администрация продолжает надеяться на прекращение гражданской войны в Сирии. По мнению госсекретаря, необходимо привлечь все стороны к переговорам. Вашингтон также надеется, что Москва сыграет конструктивную роль в поддержке прекращения огня. Этому, по словам госсекретаря, должны способствовать не только переговоры в Женеве, но и в Астане.

Напомним, ранее Дональд Трамп отчитался перед конгрессом за ракетный удар по Сирии. Президент США еще раз указал на причастность Дамаска к химатаке в Идлибе и подчеркнул необходимость "предостеречь сирийский режим".