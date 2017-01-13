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Дизельный скандал коснулся автоконцернов "Фиат" и "Рено"
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14 Января 2017 12:10

Дизельный скандал коснулся автоконцернов "Фиат" и "Рено"

Агентство по охране окружающей среды США заподозрило "Фиат" в нарушении законов о выбросах. В частности, в том, что на 104 000 его дизельных автомобилей стоит скрытое ПО, которое занижает реальный уровень выхлопов. Теперь Fiat может грозить штраф на 4,5 миллиарда долларов. В руководстве концерна все обвинения отрицают и говорят, что ничего общего между ними и "Фольксваген" нет. Тому дизельгейт обошелся в 20 миллиардов долларов. В махинациях с дизелем подозревают еще одну крупную компанию — "Рено". Французские власти уже начали расследование.

 

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