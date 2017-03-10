12 Марта 2017 12:02

Сегодня в центре внимания мировых СМИ - дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами. Власти Королевства не пустили в страну политиков из Анкары, которые в канун важного референдума должны были выступить перед европейской диаспорой. Сначала отказали в посадке самолету главы МИД, а потом развернули кортеж министра по делам семьи. Главный аргумент: Нидерланды - не место для предвыборных собраний других стран. Далее стороны обменялись резкими заявлениями. МИД Турции официально объявил, что возвращение консула Нидерландов в Анкару нежелательно (сейчас дипломат находится в отпуске и временно покинул страну). И все это на фоне массовых протестов и стычек с полицией в Роттердаме. Для разгона сотен протестующих пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Есть арестованные. На улицах усилены наряды полиции.