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Дилма Русеф подала иск в Верховный суд Бразилии с требованием отменить ее импичмент
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26 Мая 2017 15:14

Дилма Русеф подала иск в Верховный суд Бразилии с требованием отменить ее импичмент

Дилма Русеф подала иск в Верховный суд Бразилии с требованием отменить ее импичмент и признать право на пост президента. В качестве аргумента она приводит коррупционный скандал вокруг действующего бразильского лидера Мишела Темера. Политический кризис в Бразилии разгорелся после появления аудиозаписи, на которой Темер обсуждает "покупку молчания" прежнего спикера нижней палаты парламента Эдуардо Куньи - инициатора импичмента Дилмы Русеф. Какие именно данные предполагалось скрыть, пока неизвестно. Сам Темер обвинения отклоняет. Происходящее вызвало многотысячные акции в Бразилии. Протестующие требуют отставки Мишела Темера.

  

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