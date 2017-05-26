26 Мая 2017 15:14

Дилма Русеф подала иск в Верховный суд Бразилии с требованием отменить ее импичмент и признать право на пост президента. В качестве аргумента она приводит коррупционный скандал вокруг действующего бразильского лидера Мишела Темера. Политический кризис в Бразилии разгорелся после появления аудиозаписи, на которой Темер обсуждает "покупку молчания" прежнего спикера нижней палаты парламента Эдуардо Куньи - инициатора импичмента Дилмы Русеф. Какие именно данные предполагалось скрыть, пока неизвестно. Сам Темер обвинения отклоняет. Происходящее вызвало многотысячные акции в Бразилии. Протестующие требуют отставки Мишела Темера.