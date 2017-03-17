Детское "Евровидение-2017" пройдет 26 ноября в Грузии

17 Марта 2017 09:09

В качестве площадки для музыкального форума выбран Дворец спорта в Тбилиси, который может принять до 10 000 зрителей.

Представители Грузии выигрывали детское "Евровидение" трижды: в 2008 и 2011, а в прошлом году третью победу этой стране принесла 11-летняя Мариам Мамадашвили с песней "Солнце".