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Детское "Евровидение-2017" пройдет 26 ноября в Грузии
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17 Марта 2017 09:09

Детское "Евровидение-2017" пройдет 26 ноября в Грузии

В качестве площадки для музыкального форума выбран Дворец спорта в Тбилиси, который может принять до 10 000 зрителей.

Представители Грузии выигрывали детское "Евровидение" трижды: в 2008 и 2011, а в прошлом году третью победу этой стране принесла 11-летняя Мариам Мамадашвили с песней "Солнце".

  

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