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Детеныш бегемота стал звездой Интернета
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24 Марта 2017 09:05

Детеныш бегемота стал звездой Интернета

Детеныш бегемота из американского зоопарка Цинциннати стал звездой Интернета. Администрация парка выложила в Сеть видео, на котором двухмесячная малышка Фиона купается в бассейне. Бегемотик появился на свет в январе на 6 недель раньше срока. Ветеринары были озабочены его состоянием: Фиона имела недостаточный вес и была очень слаба. Впрочем, сейчас опасность миновала. Малышка весит 73 килограмма. По специальным пандусам она спускается в бассейн: плавает, ныряет и проявляет интерес к игрушкам. Смотрители зверинца уверены, что совсем скоро Фиона будет готова воссоединиться с матерью.  

  

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