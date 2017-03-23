В мире
24 Марта 2017 09:05
Детеныш бегемота стал звездой Интернета
Детеныш бегемота из американского зоопарка Цинциннати стал звездой Интернета. Администрация парка выложила в Сеть видео, на котором двухмесячная малышка Фиона купается в бассейне. Бегемотик появился на свет в январе на 6 недель раньше срока. Ветеринары были озабочены его состоянием: Фиона имела недостаточный вес и была очень слаба. Впрочем, сейчас опасность миновала. Малышка весит 73 килограмма. По специальным пандусам она спускается в бассейн: плавает, ныряет и проявляет интерес к игрушкам. Смотрители зверинца уверены, что совсем скоро Фиона будет готова воссоединиться с матерью.
Другие новости
24.03.2017 09:03 / В мире В Харьковской области продолжает гореть склад боеприпасов
24.03.2017 09:02 / В мире Госдепартамент США ужесточил правила въезда в страну
24.03.2017 09:01 / В мире Увеличилось число жертв теракта в Лондоне
24.03.2017 08:02 / В мире В северные и центральные регионы Испании вернулась зима
24.03.2017 08:01 / В мире В Великобритании продолжается расследование теракта на Вестминстерском мосту
24.03.2017 07:04 / В мире У лондонского террориста мог быть сообщник
23.03.2017 21:14 / В мире 22 марта навсегда станет траурным днем для британской столицы
23.03.2017 19:14 / В мире "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
23.03.2017 19:12 / В мире В Бельгии предотвращен теракт
23.03.2017 19:10 / В мире Убийца Дениса Вороненкова скончался в больнице
23.03.2017 15:05 / В мире В центре Киева расстреляли экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова
23.03.2017 12:12 / В мире Сегодня День Пакистана
23.03.2017 12:10 / В мире В Харьковской области проводится массовая эвакуация из-за пожара и взрывов на складе с боеприпасами
23.03.2017 12:08 / В мире В Швейцарии выясняют причины крупной железнодорожной аварии
23.03.2017 09:00 / В мире Уровень террористической угрозы в Лондоне не будет повышаться
23.03.2017 09:00 / В мире В Харьковской области загорелись склады с боеприпасами
23.03.2017 08:09 / В мире В Южной Корее продолжается операция по подъему затонувшего три года назад парома
23.03.2017 08:06 / В мире Австрия увеличила вдвое выплаты мигрантам, которые добровольно готовы вернуться на родину