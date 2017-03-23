Детеныш бегемота стал звездой Интернета

24 Марта 2017 09:05

Детеныш бегемота из американского зоопарка Цинциннати стал звездой Интернета. Администрация парка выложила в Сеть видео, на котором двухмесячная малышка Фиона купается в бассейне. Бегемотик появился на свет в январе на 6 недель раньше срока. Ветеринары были озабочены его состоянием: Фиона имела недостаточный вес и была очень слаба. Впрочем, сейчас опасность миновала. Малышка весит 73 килограмма. По специальным пандусам она спускается в бассейн: плавает, ныряет и проявляет интерес к игрушкам. Смотрители зверинца уверены, что совсем скоро Фиона будет готова воссоединиться с матерью.