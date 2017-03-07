Десятки тысяч учителей протестуют в столице Аргентины

7 Марта 2017 09:01

Они вышли на улицы и требуют повысить зарплату на треть, чтобы компенсировать последствия инфляции. За прошлый год она составила 40%. Кроме того, профсоюзы объявили двухдневную забастовку. Поэтому начало учебного года в большинстве регионов Аргентины отложено, и в школу не пошли 12 миллионов детей.