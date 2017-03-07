В мире
7 Марта 2017 09:01
Десятки тысяч учителей протестуют в столице Аргентины
Они вышли на улицы и требуют повысить зарплату на треть, чтобы компенсировать последствия инфляции. За прошлый год она составила 40%. Кроме того, профсоюзы объявили двухдневную забастовку. Поэтому начало учебного года в большинстве регионов Аргентины отложено, и в школу не пошли 12 миллионов детей.
Другие новости
07.03.2017 12:14 / В мире Британские мужчины решили показать силу своих чувств к любимым девушкам на соревновании
07.03.2017 12:09 / В мире Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие
07.03.2017 08:06 / В мире Франсуа Фийон единогласно утвержден кандидатом в президенты Франции от республиканцев
07.03.2017 08:03 / В мире Brexit нанесет удар по третьему миру
07.03.2017 07:07 / В мире Дональд Трамп издал новый указ в сфере миграции
07.03.2017 07:05 / В мире В Версале обсудили будущее Европы
06.03.2017 21:09 / В мире До парламентских выборов в Нидерландах осталось менее двух недель
06.03.2017 19:09 / В мире Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины к России
06.03.2017 19:07 / В мире Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен позаимствовала слоган Дональда Трампа
06.03.2017 15:18 / В мире Африканцев напугал показавшийся в небе дементор
06.03.2017 15:10 / В мире В японской префектуре Нагано разбился вертолет спасательных служб
06.03.2017 15:07 / В мире Мини-саммит ЕС во Франции
06.03.2017 12:11 / В мире В бельгийской деревне Брилен в церкви открылся бар
06.03.2017 12:05 / В мире "Исламское государство" выступило с угрозами в адрес Китая
06.03.2017 09:04 / В мире Валентина Терешкова сегодня отмечает 80-летний юбилей
06.03.2017 09:02 / В мире Крупное ДТП в Панаме
06.03.2017 09:00 / В мире Залповый запуск четырех неизвестных ракет в КНДР
06.03.2017 08:08 / В мире На юго-восток Австрии обрушились сильные ветры