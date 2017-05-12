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Десятки тысяч компьютеров по всему миру подверглись массированной кибератаке
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13 Мая 2017 09:07

Десятки тысяч компьютеров по всему миру подверглись массированной кибератаке

Накануне неизвестный ранее "вирус-вымогатель" распространился на электронные персональные устройства более чем в 70-ти странах мира, произведя около 45-ти тысяч атак. Больше всех пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под ударом оказались и другие страны: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Япония, Филиппины и другие. Известно, что программа блокирует экран компьютера, а за восстановление работы требует оплату в биткойнах. Отметим, действия хакеров привели к нарушению работы больниц, телекоммуникационных компаний и других объектов инфраструктуры по всему миру.

 

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