Десятки протестующих против полицейского насилия задержаны в Париже

30 Марта 2017 08:02

Беспорядки не утихают уже третий день. Среди митингующих много представителей азиатской общины Парижа. В ответ на призыв разойтись в стражей порядка полетели куски асфальта, камни и бутылки. Некоторые протестующие стали строить баррикады из мусорных контейнеров. Для разгона толпы правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Пострадали трое полицейских. Возмущение протестующих на этот раз вызвано гибелью 56-летнего Шайо Лю, который был убит жандармами, прибывшими на вызов из-за вспыхнувшей семейной ссоры. В полиции утверждают, что мужчину застрелили после того, как он набросился с ножницами на одного из полицейских, но родные убитого уверяют, что тот просто держал ножницы в руках.