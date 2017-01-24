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24 Января 2017 19:06

Десятки автомобилистов перекрыли въезд в Киев

Так водители требуют от украинских властей принять поправки в Таможенный кодекс страны. Демонстранты частично заблокировали трассы, разложили и подожгли покрышки. Их главное требование - скорейшее принятие закона, по которому все ввезенные в Украину автомобили с иностранными номерами можно будет не растамаживать, а платить фиксированную плату один раз в год. Напомним, что соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Раду еще в декабре прошлого года. Предполагалось, что он вступит в силу уже 1 января, но по непонятным причинам правительство затягивает принятие документа.